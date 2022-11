Amici | Valerio Scanu rivela di aver avuto un tumore | “Mi hanno asportato metà polmone”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno,ha confidato discoperto die unin piena pandemia mondiale. Il cantante ha rilasciato a Serena Bortone alcune dichiarazioni checommosso un po’ tutto il pubblico da casa: Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe. Con i medici lo abbiamo sempre chiamato iltto, era una roba di neanche 2 centimetri, ma non si poteva fare l’esame con l’ago istologico perché era molto centrale. Un racconto toccante quello dell’ex allievo del talent show di Maria De Filippi, in particolare ...