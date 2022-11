19enne preso a sassate in testa fuori dalla discoteca | svolta nelle indagini

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il 9 ottobre scorso Giuseppe Checchia di Modena fu aggredito e finì in coma.però, in manette sono finiti un 18enne di Castellarano e un 21enne di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Unmodenese venne colpito con un pugno e un sasso alla testa e poia calci, una volta in terra, finendo in coma. Le sue condizioni in seguito sono leggermente migliorate. I militari, ...I fatti La notte del 9 ottobre scorso, unmodenese colpito con un pugno al volto e con un sasso alla testa, dopo essere crollato a terra, era statoa calci riportando lesioni gravissime ...CASTELLARANO (Reggio Emili) – I carabinieri di Reggio hanno arrestato per tentato omicidio aggravato due giovani accusati del pestaggio di un 19enne modenese, la notte del 9 ottobre fuori dalla discot ...I due giovani indagati sono accusati di aver colpito alla testa con una pietra il 19enne provocando lo stato di coma, i due aggressori lo avrebbero inoltre preso a calci e pugni una volta caduto a ter ...