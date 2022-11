Ucraina ultime notizie Macron e Xi | Urge descalation Sunak | Mosca ponga fine a questa barbara guerra

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 15 novembre 2022) «Sappiamo che la pace per l’si sta avvicinando. Per tutto il nostro Paese», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video serale su Telegram, dopo aver visitato in giornata la città di Kherson liberata nei giorni scorsi dall’occupazione russa. In una telefonata con il capo di stato maggiore congiunto Usa Mark Milley, il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny precisa comunque che «l’non accetterà compromessi» nell’eventualità di negoziati. «C’è solo una condizione per i negoziati - ha detto - : la Russia deve lasciare tutti i territori conquistati». Intanto l’Aiea ha fatto sapere che invierà altre missioni di esperti in 3 centrali nucleari compresa Chernobyl, in seguito ad una richiesta di Kiev