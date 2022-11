Tempesta d’amore 20-26 Novembre 2022

(Di martedì 15 novembre 2022) Domenica 20Gerry viene a sapere che si sta cercando un nuovo affittuario per il salone di bellezza del Fürstenhof. Con l’aiuto di Erik, gli viene l’idea di rilevare lui stesso il salone e lasciare che sia Shirin a gestirlo. La ragazza è talmente entusiasta dell’idea che accetta l’offerta L'articolo proviene da MediaTurkey.

wereporter

Le cose, però, non vanno come sperato: la Kalenberg provoca la Engel a tal punto da indurla a gettarle in faccia un bicchiere'acqua. Sconvolta, Shirin si sottrae dal bacio di Gerry . Quest'ultimo ...... puntata di oggi 15 novembre 15 Novembre Anticipazioni TV Anticipazioni Un altro domani: la puntata di oggi, 15 novembre 15 Novembre Anticipazioni TV Anticipazioni: la puntata di ... Rosamunde Pilcher Tempesta d'amore, trama e cast del film