Paul Haggis condannato per stupro | dovrà pagare 10 milioni di dollari alla vittima

è stato condannato per stupro e dovrà pagare circa 10 milioni di dollari per una donna che ha affermato di essere stata aggredita sessualmente quasi un decennio fa. Mentre gli avvocati ...Il regista canadese, premio Oscar per "Crash", dovrà pagare un totale di 10 milioni di dollari alla donna che lo ha portato in tribunale per violenza sessuale.era stato condannato la scorsa settimana ...Paul Haggis è stato condannato per stupro e dovrà pagare circa 10 milioni di dollari per una donna che ha affermato di essere stata aggredita sessualmente quasi un decennio fa.Il regista canadese Paul Haggis, premio Oscar per Crash, dovrà pagare un totale di 10 milioni di dollari alla donna che lo ha portato in tribunale per violenza sessuale. Haggis era stato condannato la ...