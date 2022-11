Non sono una signora | quando inizia il programma di Alba Parietti | come funziona e cast

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 novembre 2022), famosa showgirl della televisione italiana, tornerà presto in televisione con “Nonuna”. Dopo l’esperienzaopinionista di talk politici e di società in giro tra le emittenti italiane, ora è pronta a prendersi lo spazio in untutto suo. L’nazionale, infatti, sarà al timone di un propriopersonale, cui sarà lei la presentatrice e promette, già da adesso, di creare un fortissimo dibattito tra il pubblico. Nonunacontornerà ben presto in televisione con il suo nuovo, Nonuna. Ma ...