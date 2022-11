Lazio | Lucas Leiva | «Marcos Antonio deve imparare da Cataldi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 novembre 2022) Le parole di, ex centrocampista della, sull’ambientamento diin Serie A e sul ruolo diha parlato ai microfoni diStyle Channel. L’ex centrocampista biancoazzurro ha detto la sua sulle prestazioni di Danilo enel ruolo di regista. «ha preso bene il mio posto, è un calciatore molto importante per questa squadra. Sta crescendo anche in fase difensiva. È un laziale che vive questo ambiente, rappresenta tanto per il popolo biancoceleste. Io sono tornato in Brasile e per me vale lo stesso con il Gremio.è giovane e arriva da un ...