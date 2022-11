Ischia | passi in avanti per la ricostruzione di chiese ed edifici

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Prima il vertice con i sindaci dei Comuni coinvolti dal sisma del 21 agosto 2017. Poi, la Conferenza speciale dei servizi. Infine, la riunione con il segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Campania e i vertici della Regione. È stata una due giorni fitta di impegni per il commissario straordinario per lapost-sisma sull’isola di, Giovanni Legnini, cominciata ieri, nel primo pomeriggio, con una riunione insieme al commissario prefettizio di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, e ai sindaci di Lacco Ameno e Forio, Giacomo Pascale e Francesco Del Deo. All’ordine del giorno, tra le altre cose, la situazione deglipubblici danneggiati o resi inagibili dopo il terremoto, a partire dagliscolastici, per i quali si ...