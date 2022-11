Il ginecologo e l’influencer che si è operata per non avere figli | «Sbaglia | l’intervento è irreversibile»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Ieri abbiamo parlato di Francesca Guacci, influencer 28enne che ha deciso di sottoporsi a un intervento di salpingectomia bilaterale per non. La sua storia, raccontata dal Gazzettino, è cominciata a 22 anni. Quando ha scelto di farsi rimuovere chirurgicamente le tube di falloppio nel Veronese dopo che a Padova i medici le avevano negato la possibilità: «Gli anticoncezionali non erano abbastanza per me. Prima dell’operazione vivevo ogni rapporto con il terrore di rimanere incinta, diventavo odiosa e intrattabile, non mi sentivo mai serena e libera. Mi è successo di nonla copertura della pillola, che il preservativo si rompesse». Per Guacci «ogni donna debba essere libera di prendere la scelta che ritiene più opportuna». E l’ipotesi di cambiare idea tra qualche tempo non la spaventa: «Ogni decisione porta con sé una ...