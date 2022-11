Ex Genpa e Juve | Criscito lascia il Toronto FC

Commenta per primo Domenico Criscito lascia il Toronto FC . Dopo 4 mesi in Canada, il difensore italiano (classe 1986 ex Genoa e Juventus) è già rientrato in Italia. Ora è chiamato a scegliere se ...Commenta per primo Domenico Criscito lascia il Toronto FC . Dopo 4 mesi in Canada, il difensore italiano (classe 1986 ex Genoa e Juventus) è già rientrato in Italia. Ora è chiamato a scegliere se ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Attualmente in forza al Monza, dove sta facendo molto bene, Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Juventus, sarebbe finito nel mirino di una delle big d'Europa, il ...