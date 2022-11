“È morto | sarà sempre con noi” L’Eredità in lutto | il triste annuncio di Flavio Insinna

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 15 novembre 2022)è in: l’diin diretta ha commosso milioni di telespettatori. La notizia piùè stata comunicata dal conduttore televisivo nella puntata, andata in onda il 14 novembre su Rai1. Proprio mentre l’appuntamento si accingeva verso la conclusione col gioco finale della ghigliottina, il presentatore si è rivolto verso le telecamere ed è parso subito molto emozionato. Non è stato facile per lui esprimersi, visto che l’emozione ha preso il sopravvento mentre ne stava parlando col pubblico. Un dolore immenso per tutta la famiglia de: unveramente brutto anche per il conduttore. Parlando un attimo di lutti che hanno colpito personaggi famosi, proprio nelle scorse ore è stata Asia Argento a piangere ...