(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "è al fianco diper ritrovare e rilanciare il legittimo spazio di rappresentanza presso le istituzioni nell'interesse del, e delinea le priorità: rinnovamento del patto generazionale tra le nuove leve di manager e quelle meno giovani; ricorrere alle competenze e alle esperienze consolidate dei manager delle imprese assicuratrici per progettare ed attuare nuovi modelli di previdenza e di sanità integrativa insieme alle istituzioni pubbliche; contribuire alla creazione di unaconsapevole e in grado di fornire il proprio contributo nell'affrontare i cambiamenti epocali della nostra società". E' quanto dichiara Massimo, presidente di, una delle Federazioni aderenti a ...

Entilocali-online

...Peale si riferisce a questa storia dipingendo nell'Ottocento un'Afrodite coperta da un telo. ... Si narra che gli artisti, tra cui, Policleto e Cresila, siano apparsi come concorrenti e allo ......trattati quasi che avessero applicato alle sculture il celebre slogan pubblicitario che "più... Per Canova però le cose stanno un po' diversamente: sul "nuovo" era caduta dopo la morte la ... Bianco (Fidia-Cida): 'Serve nuova classe dirigente per sviluppo Paese' Roma, 15 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Fidia è al fianco di Cida per ritrovare e rilanciare il legittimo spazio di rappresentanza presso le istituzioni nell interesse del Paese, e delinea ...