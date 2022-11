Barnaba Wine Bar e Cucina – Roma

(Di martedì 15 novembre 2022)Bar eVia della Piramide Cestia, 45/51 – 00153Tel. 06/23484415 Sito Internet: www.bare.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 5/15€, primi 12/15€, secondi 12/28€, dolci 5/8€ Chiusura: mai OFFERTA Formula indovinata quella di, bel locale dotato di ampio dehors nei pressi della Piramide Cestia: il fulcro della proposta è il vino, selezionato con grande competenza da Fabrizio Pagliardi, intorno al quale ruota un’offerta da mangiare pensata sia per chi vuole “spizzicare” qualcosa (bancone) sia per chi desidera consumare un pasto vero e proprio (). Dalla prima sezione del menù abbiamo scelto un ottimo baccalà mantecato servito con pane croccante e un delizioso gel di ...

Scatti di Gusto

5 iBar che hanno ottenuto le ambite Tre Bottiglie , mentre sono 3 i bistrot che possono ... Tre Bottiglie I templi del vino che conquistano le Tre Bottiglie sono, Roscioli e Il ...Lì c'è l'enotecada lui gestita , lì nasce Di Vinum una manifestazione dedicata al vino ... presenti gli amici di Terruar , Great Gig in the, MaBi e i francesi Narbit . Location e ... Nuovo chef e menu per Barnaba a Roma che riapre con il bancone