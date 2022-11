Atp Finals di tennis a Torino | Ocleppo | ' Evento di importanza planetaria

(Di martedì 15 novembre 2022) "A differenza dello scorso anno, c'e' un fan village molto bello da vedere e non e' soltanto per i tifosi del nostro sport, ma anche per tutta la comunita' metropolitana di. Ho visto tante ...

Con le Nitto, Lavazza ha trovato la sua sublimazione, diventando uno degli sponsor principali della manifestazione (tecnicamente, Platinum sponsor), contribuendo al successo della stessa, ...Cosi' Gianni Ocleppo, ex tennista e campione di tennis, imprenditore e membro del comitato organizzatore delle. 15 novembre 2022'A differenza dello scorso anno, c'e' un fan village molto bello da vedere e non e' soltanto per i tifosi del nostro sport, ma anche per tutta ...Anche la seconda sfida delle ATP Finals di Torino si è rivelata un calvario per Rafael Nadal (ATP 2). Il maiorchino è infatti stato sconfitto nel pomeriggio da Félix Auger-Aliassime (6) con il ...