ATP Finals 2022 | Felix Auger-Aliassime batte Rafa Nadal e si rilancia | spagnolo quasi eliminato

(Di martedì 15 novembre 2022) La terza giornata delle ATPdi Torino comincia con il sorriso died il viso deluso di. Il tennista canadese si sblocca nel torneo di fine anno superando la prima testa di serie della competizione con il punteggio di 6-3 6-4 e tenendo ancora aperta la porticina per qualificarsi alle semifinali, che dipenderà dal match di giovedì con Taylor Fritz;nulle invece le chance del 22 volte campione Slam, che oltre are Casper Ruud avrebbe bisogno di numerose condizioni in suo favore. Il nordamericano è stato per lungo tempo padrone della partita, grazie anche alle sue percentuali al servizio. Difatti, quando è riuscito a mettere la prima è stato devastante, con 9 punti concessi (39/48) e ben 15 ace messi a ...

Ex giocatore, tecnico e apprezzato commentatore televisivo, Diego Nargiso è un volto storico del tennis azzurro che non poteva certo mancare alledi Torino. Al microfono di Stefano Semeraro, ha espresso il suo giudizio su questi primi giorni di torneo.Altra sconfitta per Rafa Nadal, che dopo il ko all'esordio contro Fritz perde anche contro il canadese Auger - Aliassime, che firma la sua prima vittoria in carriera alle. 6 - 3, 6 - 4 i parziali per il canadese. Lo spagnolo vede allontanarsi la speranza di centrare la semifinale. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su ...Ridotte al lumicino le speranze di qualificazione per Nadal, che perde anche la sfida con il canadese ed è ad un passo dall'eliminazione ...Felix Auger-Aliassime supera Rafael Nadal con il punteggio di 6-3 6-4 alle ATP Finals 2022 di Torino e resta in corsa per le semfinali.