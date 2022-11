Ad "Amici 22" Cricca e Claudia entrano in crisi dopo la puntata

... Alessandra Celentano svela: 'Sono casta da 13 anni' A tirare un brutto scherzo aè stata l'emozione di dover presentare il suo inedito 'Supereroi' ad '22', di fronte ai professori e al ...... che NDG estanno attraversando un momento di crisi. Quello messo peggio dal punto di vista ... Soprattutto se l'allievo di22 non parla e non spiega in maniera chiara cosa gli sta ...Il confronto ad Amici tra Cricca e Lorella Cuccarini dopo la puntata speciale di domenica. L'ultima puntata di Amici 22 è stata molto difficile per Cricca, che ha ricevuto diverse critiche in studio.A tirare un brutto scherzo a Cricca è stata l'emozione di dover presentare il suo inedito "Supereroi" ad "Amici 22", di fronte ai professori e al maestro Peppe Vessicchio, che non ha dato un giudizio ...