Vidal barcolla nella festa del Flamengo | non riesce a reggersi in piedi | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arturosempre a scatenare motivi di discussione, undel calciatore ex Juventus e Inter è diventato virale sui profili social. Attuamente indossa la maglia del, si è dimostrato un calciatore molto prezioso per qualità ed esperienza. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è stato protagonista in tante squadre come confermano i trofei conquistati. La prima esperienza è stata con la maglia del Colo Colo, il salto di qualità è arrivato al Bayer Leverkusen. Si mette in mostra e passa alla Juventus, l’esperienza in maglia bianconera è entusiasmante. Indossa altre maglie importanti come Bayern Monaco, Barcellona e Inter. Nel 2022 ha firmato con il. Si è messo in mostra con la maglia della Nazionale cilena. Ladel ...