Novella 2000

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su3 alle 20.50 .Se il consigliereRiccardo Laganà chiede 'seri provvedimenti' contro un messaggio 'irricevibile per il servizio pubblico', il presidente della Federazione nazionale della stampa, Giuseppe ... Rai, scoppia la rissa tra alcune donne delle pulizie Si riunirà oggi pomeriggio, alle 15.30, la Commissione per le civiche benemerenze che sceglierà i benemeriti 2023 tra i 240 candidati agli Ambrogini d’Oro del Comune di Milano. I commissari - la ...Scoppia una mega rissa tra alcune donne delle pulizie nella sede Rai di Milano: ecco cosa sarebbe accaduto. In queste ore a fare il giro del web è una notizia che non è passata inosservata. Stando a q ...