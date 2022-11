L’Anversa fa fuori Nainggolan | “Non sarà reintegrato in prima squadra” Via a gennaio

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Stasera si è svolto un incontro tra Radjae la dirigenza del club. In virtù della pausa Mondiali, la società ha ritenuto necessario sedersi intorno al tavolo. È stato deciso di non reintegrare nuovamente Radja nella. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. La società non rilascerà ulteriori comunicazioni su questo tema e si concentra sulla preparazione del girone di ritorno della stagione regolare“. Lo rende notocon una nota apparsa sul sito ufficiale. L’ex Roma era stato sospeso ad ottobre, ora le strade si separeranno e il ‘Ninja’ dovrà trovare una nuova sistemazione. SportFace.