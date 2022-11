Konstantin Goloshchapov | il massaggiatore di Putin | ' è sparito con i segreti dello zar'

ilmessaggero.it

Per i media internazionali l'oligarca sarebbe in fuga dalla Russia. Il figlio 29enne è stato trovato ...Il suo nome è, è un importante oligarca russo ed è conosciuto come il ' massaggiatore di Putin ' per i suoi stretti rapporti con lo 'Zar'. Il 67enne ha lasciato la Russia a luglio e da ... Putin, il massaggiatore Goloshchapov in fuga dalla Russia. «Conosce i segreti dello Zar» Konstantin Goloshchapov, 67, crossed the border from Russia into Belarus back in June at the wheel of son Dmitry's BMW after reportedly receiving a tip-off that his businesses were about to be raided.Putin’s personal masseur is said to be on the run after he fled the country back in June. According to reports on Monday, November 14 Konstantin ...