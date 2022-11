G20 | Cina a Usa | Stop a incomprensioni e valutazioni errate

(Di lunedì 14 novembre 2022) Lasollecita gli Stati Uniti a gestire in modo adeguato le divergenze, nell'imminenza del primo vertice in persona tra i presidenti Xi Jinping e Joe Biden, a margine del vertice del G20 di Bali. ...

... poi inizieranno i negoziati di pace con Putin Xi ha sottolineato l'importanza dello 'sviluppo stabile' delle relazioni trae Stati Uniti, nel colloquio organizzato a margine del vertice delLo aveva dichiarato il presidente Joe Biden a poche ore dalla sua partenza per ildi Bali ed è ... dall' Ucraina fino al dossier Taiwan : 'Attualmente le relazioni trae Stati Uniti si trovano ...La Cina sollecita gli Stati Uniti a gestire in modo adeguato le divergenze, nell'imminenza del primo vertice in persona tra i presidenti Xi Jinping ...A margine del vertice del G20 in Indonesia, il presidente francese Enmmanuel Macron coglierà l'occasione per far presente al collega cinese, il presidente Xi Jinping, che è anche «interesse» della Cin ...