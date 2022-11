Esterno notte | su Rai 1 dal 14 novembre 2022

(Di lunedì 14 novembre 2022)fiction su Aldo Moro per Rai 1 per la regia di Marco Bellocchio: scopri quando esce, quante puntate ha e la trama! Tvserial.it.

Tra il 14 e il 16 novembre va in onda in prima serata su Rai 1, la nuova serie firmata da Marco Bellocchio . Tornando su temi già trattati, il regista racconta i 55 giorni del rapimento di Aldo Moro attraverso diversi punti di vista. Nel cast si ...... Bruno Vespa , a dare la notizia in un'edizione straordinaria del Tg1 che sarebbe rimasta nella storia della televisione italiana (e che appare anche nella nuova fiction di Rai1, "" ). ...Esterno Notte: l'intervista a Fabrizio Gifuni, l'attore che interpreta Aldo Moro nella serie tv diretta da Marco Bellocchio.Esterno Notte: l'intervista a Fausto Russo Alesi, l'attore che interpreta Francesco Cossiga nella serie diretta da Marco Bellocchio.