Corpi veri in mostra per raccontare la vita Arriva a Milano “Body Worlds”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sofia Lipoli per questa nuova puntata di Art of Change ha visitato laappena aperta alla Stazione Centrale di– Il Ritmo Della. Sono espostiumani donati all'Istituto per la plastinazione di Heidelberg (Germania) da persone che hanno accettato la possibilità di essere esposte al mondo dopo il decesso. Sottoposti a uno speciale trattamento di conservazione inventato dal dottor Gunther von Hagens, isono stati spogliati della pelle per mettere in luce muscoli e organi e poi sistemati in pose che simulano quelle tipiche dellaquotidiana. Un'esposizione che ci ina riflettere e a occuparci in maniera accurata del nostro corpo come spiega la curatrice, la dottoressa Angelina Whalley a ...