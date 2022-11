Chichi Eburu | com’è nata l’idea di Juvia’s Place

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 14 novembre 2022)oggi è un’imprenditrice di successo, conosciuta e apprezzato in tutto il mondo per la sua azienda di cosmetica inclusiva Julia’s. Ma da dove nascedi dar vita a questo progetto?, fin da ragazza, ha cercato dei prodotti di bellezza che valorizzassero la sua pelle e che non ne nascondessero i