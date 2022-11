Canone Rai via dalla bolletta? Il Mef | Voci non risultano fondate

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Ledi un’esclusione delRaielettrica non, alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso,”. Così una nota del Mef. “La milestone Pnrr – prosegue il Tesoro – trova il suo fondamento nell’esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell’energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento delRai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell’energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che – si conclude – risulta soddisfatto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.