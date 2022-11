Borsa | Europa chiude in rialzo | Francoforte +0 | 62%

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le Borse europee chiudono in. Parigi registra un +0,22% con il Cac 40 a 6.611 punti.sale dello 0,62% con il Dax a 14.310 punti. Londra segna un +1,04% con il Ftse 100 a 7.394 punti.

Le Borse europee chiudono in rialzo. Parigi registra un +0,22% con il Cac 40 a 6.611 punti. Francoforte sale dello 0,62% con il Dax a 14.310 punti. Londra segna un +1,04% con il Ftse 100 a 7.394 punti. Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro resta sulle posizioni di venerdi' sera: 1,0327 da 1,0338. Nella scorsa ottava la moneta unica ha recuperato quasi il 4% al biglietto verde.