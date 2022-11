Anversa | Nainggolan in uscita | il comunicato

(Di lunedì 14 novembre 2022) Le strade tra Radjae l’si separeranno nel mercato invernale, è la stessa società a comunicarlo Le strade tra Radjae l’si separeranno nel mercato invernale, è la stessa società a comunicarlo. La nota: «Stasera si è svolta una conversazione tra Radjae la direzione del club. A causa della pausa della Coppa del Mondo è stato necessario sedersi intorno al tavolo l’uno con l’altro.È stato deciso di non reintrodurre Radja nell’A-core. Il club parteciperà a un possibile trasferimento» L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'avventura dicon la casacca dell'è ufficialmente conclusa. Dopo una prima stagione positiva, quest'anno il centrocampista ha perso la strada maestra. Sorpreso a fumare prima di una partita, è ...È ai titoli di coda l'avventura di Radjaall'. Il centrocampista, 34 anni, sospeso perché scoperto a fumare in panchina, non rientrerà nella rosa di prima squadra. A comunicarlo lo stesso club belga: " Stasera si è svolta ...Dopo essere stato sospeso a tempo indeterminato, Radja Nainggolan vede concludersi l'avventura con l'Anversa: a gennaio sarà separazione.