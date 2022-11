ilGiornale.it

...al quattordicesimodella classifica generale, sia nel resto della lista. Insomma, la seccatura coinvolge anche le password . Parlando sempre di sicurezza informatica, a fine novembre...abolito la povertà", dichiarò l'ex ministro in un discorso improvvisato dal balcone di ... L'utilità di Di Maio in quelrischierebbe di essere pari a zero". Per questo - conclude - ho ... "Abbiamo posto il problema": ecco cosa succede ora sui migranti Tajani sottolinea di aver "posto il problema" dopo aver ricordato ai colleghi comunitari che "settemila chilometri di coste italiane sono una frontiera europea, questo tema deve essere compreso da ...Mi sembra che nessuno volesse esacerbare i toni. Noi abbiamo posto il problema. I toni oggi non erano di frattura, mi pare che ci fosse da parte di tutti la volontà di una soluzione europea. Poi c’è ...