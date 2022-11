Torino | Juric | «Abbiamo dominato fino al 70? Noi oltre le aspettative»

(Di domenica 13 novembre 2022) Le parole del tecnico delIvanai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Roma Ivanha analizzato così il pari dell’Olimpico tra Roma eparlando a DAZN: GARA – “al 70’. Ci è mancata la fisicità negli ultimi minuti, eravamo anche stanchi. Ci sono mancati anche i cambi giusti, oggi un grande rammarico”. BILANCIO STAGIONE – “Siamo andatidi quello che mi aspettavo, anche senza Bremer che era il migliore in difesa. Sono molto contento della crescita, dobbiamo migliorare ancora” L'articolo proviene da Calcio News 24.

