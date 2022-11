(Di domenica 13 novembre 2022) Prima si è recato in un'di Reggio Emilia per consumare una prestazione sessuale a pagamento con una ragazza cinese dopo aver trovato un annuncio sul Web. Poi, dato che la giovane non era ...

Agenzia ANSA

... scatenando la 'furia' di un'altra donna cinese, presente nella- che coltello alla mano l'ha ... nel Modenese - accusati entrambi di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della...E hanno portato al'assoluzione. Ma il bello deve ancora accadere, nel capoluogo pugliese, ... Occorre ricordare che in Italia lanon è considerata una professione ma un comportamento ... Prostituzione in casa, due denunce e abitazione sequestrata - Cronaca Prima si è recato in un'abitazione di Reggio Emilia per consumare una prestazione sessuale a pagamento con una ragazza cinese dopo aver trovato un annuncio sul Web. (ANSA) ...Non sempre il patto che dovrebbe saldare la famiglia e la scuola per la migliore tutela dei nostri ragazzi funziona. Non ci sono colpe ma ...