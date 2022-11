Papa “la pace in Ucraina è possibile non rassegnamoci alla guerra”

(Di domenica 13 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo vicini ai nostri fratelli ucraini. La, non”. Lo ha dettoFrancesco in occasione dell'Angelus a Piazza San Pietro. In precedenza nel corso della messa celebrata nella Basilicata di San Pietro, nel corso dell'omelia ha invitatosperanza, ad alzare lo sguardo e non lasciarsi travolgere dagli “sconvolgimenti della storia”, reiterando poi il suo accorato appello anche per le vittime della “sciagura della, che provoca la morte di tanti innocenti e moltiplica il veleno dell'odio”. Foto: agenziaFOTOGRAMMA.IT (ITALPRESS).

... ha dettoFrancesco. "Non facciamoci ingannare dal populismo" "Facciamo nostro l'invito forte ... almeno un po' più fraterno; impegniamoci con coraggio per la giustizia, la legalità e la, ...... sembra più vicino l'arrivo di un cessate il fuoco e di un'eventuale. Vicino, ma non dietro l'... Bisignani svela le mosse delper evitare la carestia globale: i retroscena sul negoziatoNell'omelia il pontefice esorta ad agire davanti a una terza guerra mondiale "così crudele". E ammonisce dal farsi attrarre da maghi, complottisti populisti e disfattisti.