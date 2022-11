Lorenzo | 15 anni | esce di casa in sella al suo scooter I genitori non lo rivedranno più

Leggi su formatonews

(Di domenica 13 novembre 2022) Aveva appena 15Bellucci. Il ragazzino era uscito,come sempre, inal suo. È stata l’ultima volta che ilo hanno visto. Quindicie tutta una vita davanti. Il percorso del giovanissimoBellucci si è fermato davvero troppo presto. Ansa/Filippo Notari/archivioTutta la comunità di Pontedera – Pisa – è ancora incredula per quanto accaduto. La famiglia diè molto conosciuta sul territorio. Il giovane è rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto intorno alle ore 20.30 tra via Tosco Romagnola e via Castelli. Losul quale viaggiava il 15enne si è scontrato con un’auto, una Dacia e per l’adolnte non c’è stato nulla da fare. I residenti ...