(Di domenica 13 novembre 2022) Al peggio non c’è mai fine. Non bastava un inizio da incubo in campionato(una vittoria in 15 partite e peggior attacco) e una situazione societaria preoccupante. Adesso ci simettono anche i tifosi, i quali , dopo la quarta sconfitta consecutiva ad opera del Lecce, hanno duramente contestato la squadra. Lasempre più, preludio di un altro cambio di guida tecnica? LA: QUALI SONO I MOTIVI DELLA CRISI? La salvezza acciuffata per i capelli la scorsa stagione aveva illuso tutto l’ambiente convinta di poter ripartire con ben altre ambizioni. Niente di tutto questo. Una campagna acquisti deficitaria , frutto soprattutto della difficile situazione finanziaria del club, da tempo in cerca di un’acquirente, e la conferma di Marco Giampaolo insi sono ...

GENOVA. Seconda vittoria di fila e terzo risultato utile consecutivo per il Lecce, che strappa un successo pesantissimo in casa della. A Marassi finisce 2 - 0 grazie al gol di Colombo e al primo sigillo in Serie A di Banda, che permettono ai giallorossi di salire a 15 punti in classifica, condannando invece i blucerchiati ...la Samp che non riesce a rialzarsi perdendo in casa contro il Lecce in un vero e proprio scontro salvezza. Con un gol per tempo il Lecce condanna laalla quarta sconfitta ... La Sampdoria sprofonda, altra rivoluzione in panchina - sampdoria contestata dopo ko con lecce : ennesima sconfitta stagionale della Sampdoria ha scatenato la rabbia dei tifosi ...Le forze dell'ordine creano un cordone di sicurezza in Corso De Stefanis per evitare problemi al momento dell'uscita dei giocatori e dei pullman.