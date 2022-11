Ballando con le Stelle 2022 classifica sesta puntata del 12 novembre | eliminati e vincitori di ieri sera | Gabriel Garko infortunato non salta l’esibizione

Si riconfermano un grande successo Alex Di GiorgioMoreno Porcu ,un punteggio quasi perfetto e un'esibizione pressocché priva di difetti. Vip e ballerino erano totalmente affiatati , capaci ...le Stelle da sempre attrae scintille tra i protagonisti. E Selvaggia Lucarelli , anche questa volta non si è contenuta. Il suo Lorenzo Biagiarelli si è esibito in un tango che ha ...I due si sono stretti la mano. Nella precedente puntata di Ballando con le Stelle di sabato 12 novembre Dario Cassini ha litigato con Selvaggia Lucarelli dopo che quest’ultima aveva dichiarato in ...Il percorso di Gabriel Garko a Ballando con le stelle è decisamente tortuoso. Il concorrente, partito come uno dei più promettenti di questa edizione del programma di Milly Carlucci, ha avuto un grave ...