Verstappen | ' Un bloccaggio mi è costato la pole'

Battuto da un avversario impronosticabile, ma comunque soddisfatto. Maxha preso con serenità la seconda posizione al termine delle qualifiche del GP del Brasile , cosa che gli permetterà di scattare in prima fila nella sprint race di domani. Guarda anche GP ..., però, ha ancora la Sprint Race per prendersi la prima posizione e dovrà non solo ... ' Abbiamo lavorato in condizioni abbastanza complicate e c'è stato unin curva otto, un errore ...Christian Horner deve accontentarsi della prima fila per la Sprint Race ad Interlagos. Max Verstappen, infatti, è secondo alle spalle di un incredibile Kevin Magnussen, autore di un giro senza errori ...L'olandese ha minimizzato sulla pole perduta, spiegando che la posizione di partenza è buona dato che i diretti rivali per la vittoria scatteranno tutti dietro ...