Tutti pazzi per Milik | il riscatto tiene in ansia i tifosi

(Di sabato 12 novembre 2022) Arkadiuszè un giocatore di grande talento, con il suo approdo alla Juve che è stato fin da subito davvero di grande impatto. Sono davvero in pochi a poter mettere in discussione il fatto che il miglior acquisto di questa sessione estiva della Juventus sia stato il polacco Arkadiusz, un giocatore che è stato davvero ben contento di poter tornare in Italia dopo l’esperienza a Napoli e che a Torino sta diventando un vero campione. LaPresseCi si aspettava sicuramente tantissimo da Arkadiuszuna volta approdato alla Juventus, ma forse neanche il più ottimista era così convinto di un impatto devastante come quello che ha avuto. Stiamo parlando di un giocatore davvero determinante di altissimo livello, con il ragazzo che sta cercando ini modi di poter scalare sempre di più le gerarchie di ...

il Resto del Carlino

...ambientali e fu resa completamente pedonale l'area esterna alla sede per renderne fruibili... Casal de'È un casale ove abitò l'omonima famiglia nel Rinascimento. Il casale è sito tra via ..."Sonoquesti francesi", ha gridato Libero. Più sofisticato, diciamo così, è stato un pur ...I GRAFFI DI DAMATO "Tutti pazzi per il calcio" Tutti pazzi per Enzo Fernandez. Il centrocampista classe 2001 del Benfica è finito nel mirino di molte big europee e, secondo Record , anche il ...In casa Lazio sono tutti pazzi per Luka Romero. I suoi compagni di squadra stanno mandando, man mano, messaggi e complimenti al baby talento biancoceleste, andato in gol nel match di questa ...