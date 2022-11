Sampdoria | Sakic vice Stankovic | 'Siamo ancora al timone | sappiamo cosa serve dal mercato'

(3 - 4 - 1 - 2): Audero; Ferrari, Murillo (36' st Quagliarella), Amione; Bereszynski (1' ... All.: Stankovic (squalificato, in panchina). Lecce (4 - 3 - 3): Falcone; Baschirotto, Umtiti, ...Il tabellino di- Lecce 0 a 2(3 - 5 - 2): Audero; Murillo (81' Quagliarella), ... Allenatore:(Stankovic squalificato) LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Baschirotto, Pongracic (71' ...Il vice di Stankovic: "E' un momento difficile, ma serve fiducia e lavoro. Il nostro problema è fare gol, poi al primo mezzo errore veniamo castigati. La sosta ci aiuterà per riorganizzarci" ...Vista la squalifica dell'allenatore, parla il vice: "Ogni mezzo errore ci fanno gol. Nessun confronto, per ora, con la società" ...