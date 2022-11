Vanity Fair Italia

Fa uno strano effetto vederein un film non soltanto drammatico ma indipendente. Eppure, chi conosce la biografia dell'attrice dai biondi capelli che tanto ci ha fatto ridere, sa che, prima di fare cinema, si ...è diventata mamma. Grazie ad un altra donna. L'attrice comica australiana, 42 anni, ha annunciato la nascita della ... Rebel Wilson è diventata madre: è nata la sua prima figlia, Royce Lillian L'attrice ha condiviso la notizia su Instagram, specificando che la bambina è nata una settimana fa grazie a una madre surrogata ...Charlotte Gainsbourg e Rebel Wilson sono accomunate da un trauma cranico e problemi di coppia nel drammatico The Almond and the Seahorse, di cui è appena stato diffuso il trailer. Fa uno strano ...