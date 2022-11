L’opera di Bansky sulle rovine del grattacielo di Borodyanka in Ucraina

(Di sabato 12 novembre 2022)ha realizzato un’opera sul muro di undiin, città pesantemente colpita dai bombardamenti russi, che si trova nella regione di Kiev.– come riporta l’agenzia Unian – raffigura una ragazza che fa una capriola ed è stata disegnatadell’edificio, distrutto dalle bombe.ha poi pubblicato la foto sul suo profilo Instagram Non si tratta della prima opera diin: giovedì 10 novembre, infatti, il fotoreporter Ed Ram aveva diffuso altri due stencil raffiguranti un judoka che stende a tappeto un uomo adulto, con un richiamo al leader del Cremlino Vladimir Putin che è stato sospeso da presidente onorario della federazione internazionale di Judo e ...

