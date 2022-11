Io bullizzato | ora Giuseppe Conte fa la vittima

(Di sabato 12 novembre 2022) "Io e il M5s siamo continuamente bullizzati per l'attenzione verso i precari e gli ultimi, meritiamo rispetto anche da chi non la pensa così". Lo ha dichiarato, leader del Movimento Cinque Stelle, nel suo intervento alla presentazione del libro di Goffredo Bettini. Poi sulla mancata alleanza con i dem per le prossime Regionali: "Nel Lazio abbiamo detto che apriamo a tutte le forze. Non ho fatto alcuna indicazione di un candidato. Si è preferito scegliere l'interprete già designato da Calenda. Benissimo, ma il M5s ha faticato troppo per risalire nel consenso, non possiamo perdere l'anima". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Corriere del Mezzogiorno

Il nuovo attacco da parte di Cristina Quarantaarriva un attacco da parte di Cristina Quaranta, ... Lui non può dire che Cristina lo ha' .Scelto il candidato,tocca definire il percorso. Alessio D'Amato correrà alla presidenza della Regione Lazio, ... Abbiamo una scarsa storia, ma solo per il fatto di essere continuamente... Casaluce, il sindaco: «Ragazzino bullizzato non esce più di casa. Ora basta» Taglio del nastro per il nuovo campo da padel realizzato presso il Circolo Tennis Club Rapolano Terme, in località Bagni Freddi. L’appuntamento è in programma sabato alle 11, alla presenza di rapprese ...Continua a far parlar di se (in negativo) Ginevra Lamborghini. Dopo essere stata squalificata dal Gf Vip per il caso Marco Bellavia la sorella di Elettra Lamborghini torna al centro delle ...