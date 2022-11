Atp Finals Torino 2022 | programma e orari di tutte le partite giorno per giorno

Leggi su sportface

(Di sabato 12 novembre 2022) Tutto pronto per le Atp, che per il secondo anno di fila vanno in scena in Italia, a. Sarà ancora una volta il Pala AlpiTour ad ospitare gli otto migliori giocatori del mondo, pronti a contendersi l’ultimo titolo della stagione. Gli osservati speciali saranno Rafa Nadal e Novak Djokovic, unici veterani in un field di giovani alla riscossa, pronti a far valere la propria esperienza. Le maggiori minacce, almeno stando alla classifica, saranno rappresentate da Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Daniil Medvedev. Attenzione anche a Felix Auger-Aliassime, in gran forma nell’ultimo mese, Andrey Rublev e Taylor Fritz. Quest’ultimo ha sostituito l’infortunato Carlos Alcaraz, costretto a rinunciare anche alle finali di Coppa Davis. Non sono purtroppo presenti tennisti italiani, dato che né Matteo Berrettini né Jannik Sinner – ...