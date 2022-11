Atp Finals Torino 2022 | montepremi e prize money

(Di sabato 12 novembre 2022) Iled ildelle ATPin programma dal 13 al 20 novembre presso il Pala Alpitour di(cemento indoor). Il favorito numero uno è il serbo Novak Djokovic, reduce dai titoli a Tel Aviv ed Astana e dalla finale a Parigi-Bercy. Dietro di lui i due russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev ed il greco Stefanos Tsitsipas. Presente anche Rafael Nadal, unico rappresentante spagnolo in assenza del numero uno del mondo Carlos Alcaraz, rimasto ai box per colpa di un infortunio agli addominali. PROGRAMMA E COPERTURA TV I DUE GIRONI Al via pure il norvegese Casper Ruud, finalista in carica del Roland Garros e degli US Open, ed il canadese Felix-Auger Aliassime, autentico dominatore dell’ultimo finale di stagione con la tripletta agguantata tra Firenze, Anversa e ...

