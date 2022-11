Twitter è nel caos

AGI - Agenzia Italia

... integrità e trasparenza: gli obiettivi del SAFU di Binance Giàgennaio 2022, Binance aveva ... Si leggeva già su, l'intenzione di Sun di sostenere tutti i possessori di token Tron su FTX ...... infatti, ci ha dato modo di costruire uno spazio virtuale su misura chenostro piccolo ci fa ... ma soltanto per i primi tre giorni " e della sua conquista di, il rapper ha dichiarato: "In ... Twitter nel caos: si moltiplicano i profili falsi (con la spunta blu) Elon Musk vuole trasformare Twitter in una banca: il nuovo CEO crede che non ci sia differenza nello spedire messaggi privati o denaro ...Ieri il responsabile della privacy dell'azienda Damien Kieran, la responsabile della sicurezza delle informazioni Lea Kissner e la responsabile della conformità Marianne Fogarty si sono dimessi. Ma co ...