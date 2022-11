Next Gen Atp Finals Milano 2022 | risultati e classifiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) Ie ledelleGen Atp, in programma a. Otto giovani talenti del tennis mondiale si sfideranno all’Allianz Cloud per conquistare il titolo e succedere nell’albo d’oro a nomi del calibro di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Lorenzo Musetti guida il seeding, che vede presenti altri due tennisti azzurri, ovvero Francesco Passaro e Matteo Arnaldi. Occhi puntati anche su Jack Draper e Brandon Nakashima, pronti a stupire. Appuntamento dal martedì 8 a sabato 12 novembre. MONTEPREMI COPERTURA TV LEGruppo Verde Nakashima 3V 0P Lehecka 2V 1PPassaro 1V 2P Arnaldi 0V 3P Gruppo Rosso Stricker 3V 0PDraper 2V 1PMusetti 1V 2P Tseng 0V 3P IMartedì 8 novembre (5) Lehecka b. (8) ...

Sono Jiri Lehecka e Brandon Nakashima i finalisti delleATP Finals 2022 . Il ceco e l'americano, che si sono già affrontati nel Round Robin con la vittoria di Nakashima, si ritroveranno sabato sera di nuovo contro sul cemento indoor dell'Allianz ...Che fine ha fatto Stricker L'indomabile mancino che ha fatto a fette Lorenzo Musetti nella fase a gironi è svanito nella prima semifinale delleAtp Finals di Milano contro il ceco Jiri Ledechka che si guadagna un posto in finale battendolo 4 - 1 4 - 3 2 - 4 4 - 1. Ora Lehecka attende il vincente del prossimo match tra Brandon ... Next Gen ATP Finals, il programma delle semifinali oggi su Sky Dominic Stricker arrivava da un torneo eccellente, ma non può nulla di fronte alla solidità di Jiri Lehecka: finisce in quattro set che potevano essere tre ...Jiri Lehecka bastte Dominic Stricker nella prima semifinale e conquista un posto per la finale del torneo milanese. Partita solida del ceco, che ha concesso solo un set al favorito avversario.