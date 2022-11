“I nostri governanti non si rendono conto di quanto è grave la situazione sul clima”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 novembre 2022) «Siamo su un’autostrada per l’infernotico con il piede pigiato sull’acceleratore». La frase pronunciata lunedì scorso dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterrers, aprendo i lavori della Cop27 a Sharm el-Sheikh, dovrebbe far sbalzare dalla sedia, come in quei film apocalittici hollywoodiani in cui il presidente degli Stati Uniti annuncia al mondo l’imminente estinzione del genere umano per colpa di un asteroide. E invece quello di Guterres rischia di essere l’ennesimo avvertimento caduto nel vuoto: il giorno dopo, sulle prime pagine di quasi tutti i giornali del pianeta si parlava d’altro, mentre i leader mondiali rilasciavano le solite dichiarazioni di circostanza, per poi rituffarsi nelle loro beghe interne. Un quadro frustrante, per gli scienziati etologi che da anni lanciano allarmi inascoltati. Uno di questi è Gianni ...