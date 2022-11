Finanza climatica tra corsa al gas e negoziati lenti sul fondo per i disastri | ' 100 miliardi? Promessa mancata | ma ora serve molto di più'

(Di venerdì 11 novembre 2022) "Il problema è che meno del 20% di questi capitali disponibili - spiega Bergamaschi - sono allineati con obiettivi Net Zero . Per questo sono importanti le linee guida pubblicate dall'Onu contro il ...

Questo il tema cruciale della giornata che la Cop 27 di Sharm el - Sheikh ha dedicato alla. Una questione legata a quella del greenwashing e all'elefante nella stanza della Cop27: i ...... un Patto di solidarietà". ha detto Guterres. "Un Patto in cui tutti i Paesi facciano uno ... di raddoppiare laper il sostegno all'adattamento al cambiamento climatico, fino a 40 ...Dalla Cop27 di Sharm el-Sheikh Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore esecutivo di Ecco (think tank italiano sul clima) analizza lo stato dell'arte dei finanziamenti ai Paesi del Sud del mondo: "I ...Ogni proposta diversa dai risarcimenti climatici per i Paesi più poveri è un passo nella direzione opposta alla soluzione ...