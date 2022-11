“È vietatissimo” Daniele Dal Moro viola il regolamento GF Vip 7 | il video

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il pubblico di Canale 5 conosceva giàDalprima di vederlo al GF Vip 7. Vederlo di nuovo nella Casa, in realtà. Ha già partecipato al reality in passato, quando si fidanzò con Martina Nasoni, successivamente ha anche fatto un’esperienza come tronista a UeD. Ora lo ritroviamo tra i nuovi vipponi di questa edizione. Nelle scorse settimaneha raccontato di aver vissuto momenti brutti durante la sua adolescenza e pochi giorni fa ha fatto invece confidenza che riguarda la sua vita sentimentale: ha baciato soltanto una ragazza negli ultimi 4 anni. Leggi anche: “Non posso mentire”. Giaele e Antonino, la svolta arriva dopo la puntata GF Vip 7Dalcontro ilGF Vip 7 “Negli ultimi 4 anni ho baciato solo una ragazza, ho sofferto tanto ...