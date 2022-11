ilBianconero

Per lo sfrenato desiderio dell'arbitro - in campo così come in sala- di voler essere sempre lui il giudice ultimo, supremo ed insindacabile di ogni decisione. Un brutto vizio di cui non ci ...Napoli - Marcello, opinionista di fede juventina, ha commentato quanto è accaduto nell'ultima giornata di Champions League. Questo è il titolo: "I danni delsi vedono anche in Europa: Napoli e Inter ... Chirico: 'Il Var non funziona, e non cambio idea per un 'favore' alla Juve. Ma perché tutti se ne accorgono solo ora' Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina, ha commentato il successo dei bianconeri per 0-1 sul Verona.Quinta vittoria consecutiva. E tre punti da vecchia Juve: senza prendere gol, pur soffrendo, ma conquistando e tornando vincenti. Questo è Massimiliano Allegri: personalmente, non mi piace, però ...