CHE TEMPO CHE FA | TIMOTHÈE CHALAMET E LUCA GUADAGNINO IN ESCLUSIVA DA FAZIO

(Di venerdì 11 novembre 2022) Accolti da una standing ovation e dieci minuti di applausi in occasione della presentazione di “Bones and All” alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il pluripremiato attore newyorkese Timothée, già candidato al Premio Oscar come miglior attore per Chiamami col tuo nome e il regista autore e produttoresaranno ospiti a “Cheche fa” di Fabio, per la loro intervistain un programma televisivo, domenica 13 novembre alle 20.00 su Rai3. Acclamato dalla stampa nazionale e internazionale e Leone d’Argento per la regia, “Bones and All”, nelle sale italiane dal 23 novembre, è la storia del primo amore tra Maren, interpretata da Taylor Russell (Premio Mastroianni alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte ...