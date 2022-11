Agguato a Napoli | cadavere ritrovato in auto | numerosi i colpi sparati

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era alla guida di una Fiat 500 di colore nero l’uomo ucciso in unavvenuto nel pomeriggio a Miano, periferia nord di, e di cui non è stata ancora fornita l’identità. Sul posto sono giunti i parenti e si è radunata una folla di curiosi., diversi i bossoli trovati sul selciato. L’stava transitando nei pressi di un incrocio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... ucciso Alessio Bossis, è la faida di Ponticellia Ponticelli, spari in strada e corsa in ... Ci sarà anche il sindaco diGaetano Manfredi. "Ormai " afferma Stefano Marzatico , consigliere ......la prosecuzione della marcia trionfale del. Spalletti sa bene però che non bisogna mai fidarsi; nello sport le sorti sono spesso più mutevoli della vita e l'inciampo sempre in. Il ...Killer scatenati nella periferia nord di Napoli: ucciso a colpi di pistola il 54enne capozona Pasquale Angellotti ...Il cadavere di un uomo colpito da diversi colpi d'arma da fuoco è stato ritrovato all'interno di una vettura parcheggiata in via della Liguria, nel quartiere Miano, periferia nord ...